تحرك #الهلال قد يمنع نواف العابد من الرحيل لـ #النصر

المواطن - محمد سمعه

سيجني نادي الهلال ثمار قيد اللاعب نواف العابد في قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية في قطر، وذلك بعد تردد أنباء حول نية اللاعب الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو استبدال سلمان الفرج المصاب في قائمة كأس العالم للأندية بالنجم نواف العابد، الذي أثار استبعاده حالة من الجدل بين النقاد الرياضيين والجماهير، التي كانت تُطالب بمشاركته في المونديال.

وكان اسم نواف العابد تردد بقوة للانضمام إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية أو في صيف عام 2020، ولكن بعد قيده في مونديال الأندية، فإن الهلال أوصل رسالة تُفيد بأن العابد لا يزال في حسابات المدرب الروماني راوفان لوشيسكو.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي خالد البدر عبر حسابه في تويتر قبل عام: إن النصر متحمس بقوة للتعاقد مع نواف العابد، ويُراقب اللاعب منذ فترة طويلة.

من ناحية أخرى، أظهر اللاعب سلمان الفرج نجم نادي الهلال رد فعله وذلك بعد استبعاده من قائمة أزرق العاصمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وكتب سلمان الفرج عبر حسابه في الإنستجرام اليوم الأربعاء لجماهيره: الحمد لله على كل حال، الخيرة فيما اختاره الله.

وفي وقت سابق، أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها قائد نادي الهلال سلمان الفرج تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سلمان الفرج سيحتاج إلى فترة علاجية لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.