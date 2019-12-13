تحطم طائرة ومقتل جميع ركابها في #تشيلي
لم ترسل إشارة استغاثة

تحطم طائرة ومقتل جميع ركابها في #تشيلي

2019/12/13
الساعة 11:30 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تحطمت طائرة تتبع دولة تشيلي خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا.

وقال سلاح الجو التشيلي إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على أي ناجين.

واختفت طائرة نقل عسكرية من طراز “سي 130 هيركليز” بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.

وكان على متن الطائرة 38 شخصًا، من بينهم 17 هم أفراد طاقم الطائرة و21 راكبًا كانوا جميعًا في مهمة دعم لوجيستي، بينهم 3 مدنيين.

وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، لوسائل إعلام إن الطائرة لم ترسل أية إشارات استغاثة، مرجحًا أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد نفاد الوقود.

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