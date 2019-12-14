تحول مفاجئ يُهدد #النصر في الشتوية

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الضغوطات تزداد على إدارة نادي النصر الحالية برئاسة صفوان السويكت، وذلك من أجل التحرك والتجديد للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وكان صفوان السويكت وعد جماهير النصر في تصريح إعلامي سابق بأن الإدارة ستفعل كل شيء لتجديد عقد المدرب روي فيتوريا المُتوج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي مع العالمي.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن فيتوريا ينتظر موقف الإدارة نحو التحرك وحسم الصفقات التي يريدها في فترة الانتقالات الشتوية بيناير، حيث إذا لم تُلبي الإدارة طلبات فيتوريا فسيتجه المدرب البرتغالي للرحيل عن العالمي وعدم تجديد العقد.

جدير بالذكر أن فيديو متداول لسعود آل سويلم رئيس النصر السابق عبر تويتر أكد فيه أن عودته للعالمي ستكون قريبة.

وفي وقت سابق، ألمح سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق، إلى إمكانية عودة سعود آل سويلم رئيس النصر السابق لرئاسة أصفر العاصمة من جديد خلال الفترة الشتوية.

وفي صورة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” كتب سعيد العويران عبر حسابه في سناب شات: ”يا قلبي منورين وراجع للعالمي، في الشتوية”.

وأشارت رسالة العويران إلى إمكانية عودة سعود السويلم لرئاسة النصر من جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان سعود السويلم رفض الترشح لرئاسة النصر في صيف 2019 مفضلًا الاكتفاء بالموسم الذي قضاه في موسم 2018- 2019، حيث حقق أصفر العاصمة لقب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.