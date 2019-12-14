تحويل 37 مليون دولار بالخطأ لحساب سيدة!
كتب موظف البنك الرقم بالخطأ

تحويل 37 مليون دولار بالخطأ لحساب سيدة!

2019/12/14
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

في قصة غريبة لا تتكرر، بينما كانت روث بالون تنهي عملها بمحل لبيع الأحذية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، قررت أن تتحقق من رصيد حسابها ببنك ليجاسي تكساس، لتفاجأ بالتطبيق الخاص بالبنك على هاتفها الذكي يظهر لها وجود مبلغ ضخم بالحساب، اضطرت لإعادة قراءته عدة مرات، لتتأكد من أنها ليست مخطئة، وفقًا لما نشرته شبكة “Fox News” الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وبعد لحظات من الذهول وعدم التصديق، تأكدت روث من الرقم أنه 37 مليون دولار، وهو مبلغ لم تكن تتخيل في يوم من الأيام أن تراه مكتوبًا داخل كشف حسابها البنكي، ولو حتى عن طريق الخطأ.

وعلمت روث أن هذا لابد أن يكون خطأ من نوع ما في حسابات أو أنظمة البنك الإلكترونية، لتتصل بزوجها وتقول له ضاحكة إنهما قد أصبحا من الأثرياء، وحكت له عن الثروة التي ظهرت بشكل غير مفهوم في الحساب البنكي.

كما توقعت روث أخبرها الزوج بضرورة إبلاغ البنك بوجود المبلغ في الحساب، وهو ما فعلته روث، ليقوم البنك لإصلاح الخطأ غير المقصود، ويسحب المال من حساب الزوجين، منهيًا بذلك أحلامهما بالثراء والرفاهية.

وأصدر البنك بيانًا يوضح فيه حقيقة ما حدث، حيث أوضح البنك أنه في يوم الثلاثاء الماضي، 10 ديسمبر، تم تحويل مبلغ من المال بعملة أجنبية إلى حساب روث، وهو ما استدعى أن يتم إنهاء إجراءات التحويل بشكل يدوي، بدلًا من ترك الأمر للنظام الإلكتروني، بسبب الأسعار المتقلبة للعملات الأجنبية، وعندما كان موظف البنك يملأ الحقول الخاصة بنموذج التحويل، كتب رقم حساب روث البنكي في الخانة الخاصة بقيمة المبلغ المحول، ليتحول رقم الحساب المكون من 8 أرقام إلى مبلغ مليوني تم إدخاله في خانة الرصيد الخاص بحسابها.

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