تحوّل في #الاتحاد يُنقذ الفريق من التراجع

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد سيتجه لاتخاذ قرار سريع وذلك من أجل إصلاح الأمور في الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة من النادي الفيصلي أمس السبت بنتيجة 2-1 في الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن الحائلي سيتخذ قرارًا بتعيين حمزة إدريس نجم الاتحاد السابق ليكون مُشرفًا عامًا على الفريق الأول لكرة القدم، حيث يتمتع حمزة إدريس بشخصية قيادية وقوية كما فعل عندما كان مشرفًا على المنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويريد الحائلي تهدئة غضب الجمهور الاتحادي الذي يشعر بالضيق بسبب تراجع النتائج بالفترة الأخيرة، حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في الدوري السعودي حاليًا.

وخلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفيصلي، ضغط النادي الفيصلي بقوة حتى تمكن اللاعب ويليام دي أوليفيرا من إحراز الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة الثالثة والأربعين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والفيصلي، سجل حمدان الشمراني هدف التعادل لنادي الاتحاد بالدقيقة الحادية والخمسين.

وفي ظل سعي الاتحاد لإضافة هدف الفوز، باغت الفيصلي العميد وأحرز الهدف الثاني وخطف النقاط الثلاث عبر اللاعب خالد الغامدي في الدقيقة السادسة والثمانين.