تداول تدرج أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات ريال

المواطن - الرياض

وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقًا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (5,098,667,000) ريال.

وقالت تداول في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني إن تفاصيل أدوات الدين المدرجة كما يلي:

زيادة في إصدار رقم 2019-10-05 (رمز تداول:5281) بقيمة 159,231,000 ريال سعودي ليصل إلى 2,574,281,000 ريال. زيادة في إصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 1,183,036,000 ريال سعودي ليصل إلى 1,836,936,000 ريال. زيادة في إصدار رقم 2019-03-15 (رمز تداول:5279) بقيمة 663,400,000 ريال سعودي ليصل إلى 10,134,300,000 ريال. زيادة في إصدار رقم 2019-04-30 (رمز تداول:5280) بقيمة 3,093,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 23,708,042,000 ريال.

وأشارت تداول إلى أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 26/12/2019م.