تداول تعلن إدراج سهم أرامكو في مؤشر تاسي سريعًا

المواطن - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الطاقة حسب منهجية مؤشرات تداول، وذلك من بداية التداول في يوم الأربعاء 21/04/1441هـ الموافق 18/12/2019 م.

وكانت تداول، أعلنت في وقت سابق اليوم أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلًا من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضًا لعشرين دقيقة (بدلًا من عشر دقائق).

وبهذا ستبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17م.

وقالت تداول إن تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 1441/4/21هـ الموافق 2019/12/18م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17م.

وكانت السوق المالية بدأت الأربعاء الماضي إدراج وتداول أسهم أرامكو السعودية بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10% حيث وصل سعر السهم إلى 35.2 ريال بارتفاع قدره 3.2 ريال في الساعات الأولى من التداول.

يذكر أن عملية الطرح، التي انقضت فترها بنهاية يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 م، سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المكتتبين من الأفراد نجحت في جمع 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 والتي قدرت بـ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).