تدخل جراحي نوعي لإعادة النطق لمريض بعسير

المواطن - واس

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي عملية نوعية لمريض يعاني ضيق شديد من الدرجة الثالثة في مجرى التنفس أثر حادث مروري، أستدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة طويلة نتج عنها تضيق شديد من الدرجة الثالثة ممتداً من الحبال الصوتية وحتى فوق أنبوب التنفس الرغامي.

وأجرى الفريق الطبي العملية على مرحلتين عن طريق الشق الحنجري الأمامي والخلفي وترميم مجرى التنفس بزراعة غضروف من الصدر ووضع دعامة مؤقتة، حيث أسهم هذا التدخل الجراحي بعد توفيق الله في قدرة المريض على التحدث بشكل طبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات توسيع مجرى التنفس قد استحدثت بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى حيث تم من خلال تلك الخدمة عمل 13 عملية توسيع لمجرى التنفس عن طريق المنظار, بالإضافة إلى عمليتين من خلال الفتح الحنجري المتقدم وذلك على يد فريق من المختصين المؤهلين طبياً وفنياً.

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