تدريبات #الأهلي .. لياقة وتكتيك واستحواذ

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في معسكره الحالي المقام بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية تمارين تقوية العضلات وتدريبات رفع المعدل اللياقي داخل صالة الحديد بفندق إقامة الأهلي في أبو ظبي.

وعمد المدير الفني السويسري كريستيان جروس في الحصة المسائية لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي، ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.

واختتم الحصة التدريبية التي أُقيمت على ملعب أكاديمية نادي الجزيرة، بإجراء مناورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.