تدريبات التعاون.. لمسة واحدة ولعب سريع
استعدادًا لمباراة النصر

تدريبات التعاون.. لمسة واحدة ولعب سريع

2019/12/31
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تمارينه اليومية، بقيادة المدرب الوطني عبدالله عسيري؛ استعدادًا لمواجهة النصر المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عددًا من التمارين اللياقية عقب عمليات الإحماء، وقسم عسيري لاعبيه إلى مجموعتين تلعب الكرة من لمسة واحدة وبشكل سريع.

وفي ختام الحصة التدريبية اليوم، طبق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عددًا من الجمل الفنية من خلال مناورة على منتصف الملعب.

ويلعب التعاون ضد النصر في كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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