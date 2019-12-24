تدريب منتهي بالتوظيف بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تدريب منتهي بالتوظيف بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

2019/12/24
الساعة 1:16 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح بوابة القبول والتسجيل في برنامج فني مساعد رعاية المرضى الوطني، المنتهي بالتوظيف، لمن يحمل درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات.

التخصصات الشاغرة :-

أحياء.
أحياء دقيقة.
تقنية حيوية.
فيزياء.
كيمياء.
كيمياء حيوية.
شروط التقديم :-

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في أحد التخصصات الصحية المطلوبة أعلاه بمعدل لا يقل عن (3 من 5)، بشرط عدم الاستفادة مسبقاً من برامج تأهيلية قدمت من قبل وزارة الصحة)، أو حاصل على درجة البكالوريوس التخصصات الموضحة أعلاه.

– توفر شهادة اللغة الإنجليزية آيلتس (IELTS) بحد أدنى للدرجة الشاملة لاختبار الآيلتس (overall band score) لا تقل عن (4.5) أو ما يعادلها.

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل حالياً.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (هنا).

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