تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـ #تنومة

المواطن - عسير

بحضور مدراء الدوائر الحكومية ومدير القطاع الصحي بالمحافظة الاستاذ علي الاسمري دشن محافظ محافظة تنومة الاستاذ مسفر بن حامد الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، أمس الأحد، بإعطاء الجرعة الأولى لعدد من الأطفال المستهدفين بالحملة والتي تنظمها إدارة الصحة العامة بالقطاع الصحي.

تضمن هذا الاحتفال مسيرة جابت الطرق الرئيسية للمحافظة للإعلان عن الحملة وبعض الفعاليات المصاحبة.



جدير بالذكر ووفقا للمساعد للصحة العامة بقطاع تنومة الصحي الأستاذ محمد بن خزيم الأسمري فإن هذه الحملة تنفذ بكافة المراكز الصحية التابعة إضافة لتسيير عشر فرق جوالة للتطعيم بنظام منزل منزل وتستمر في مرحلتها الأولى لمدة أسبوع واحد مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الاطفال دون سن الخامسة ولا علاقة لها بالتطعيمات الأخرى.