المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، على نحو طفيف إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين، لتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، ويتحوط فيه المستثمرون من المخاطر قبيل نهاية العام.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 4 نوفمبر عند 1513.88 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعد 0.1 بالمائة إلى 1512.81 دولار للأوقية.

وفي الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد عن اثنين بالمائة مسجلًا أفضل أداء منذ أوائل أغسطس، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1517.60 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: “هناك عمليات تحوط من المخاطر في السوق قبيل نهاية العام. اخترقنا مستوى 1485 دولارًا، مما أطلق على الأرجح عمليات شراء لوقف الخسائر ودفع الذهب للارتفاع إلى 1500 دولار في وقت جذاب للسيولة من العام حين تقل أحجام التداول عن المعتاد”، حسبما نقلت “رويترز”.

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