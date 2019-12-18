ترامب : الديمقراطيون ينتهكون القانون بمحاولة عزلي

المواطن - متابعة

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إمكانية نجاح الديمقراطيين في عزله خلال جلسة الكونغرس الأمريكي اليوم.

وقال ترامب إن الديمقراطيين ينتهكون القانون بمحاولة عزله، مشيرًا إلى أنه لم يخطئ، وأنهم لن يستطيعوا فعل شيء في هذا الأمر.

وكتب ترامب على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “لدي أمل ألا تصبح هناك محاولات عزل، بهذه التفاهة، على الإطلاق”، مضيفًا: “هل تصدقون أنه سيتم عزلي اليوم بواسطة اليساريين المتشددين”.

وتابع: “الديمقراطيون لن يفعلوا شيئًا، وأنا لم أخطئ.. إنه شيء فظيع.. يجب أن تقرؤوا النص (نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني)”، مضيفًا: “لا يجب أن يحدث هذا الشيء ثانية مع رئيس آخر. أتمنى ذلك”.