ترامب بعد فوز جونسون : احتفل يا بوريس

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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فوز حزب المحافظين بأغلبية الأصوات التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل مستقل وبالتالي تنفيذ خطته للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير المقبل دون الحاجة إلى استفتاء ثان.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “يمكن أن يكون هذا الاتفاق أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس”.

وكان جونسون قال لأنصاره المحتفلين اليوم الجمعة “سننجز البريكست في الوقت المحدد بحلول 31 يناير بدون أعذار أو تحفظات أو احتمالات”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن حزب المحافظين فاز بـ 362 مقعدًا من إجمالي مقاعد مجلس العموم الـ650، وذلك بعد فرز 647 دائرة انتخابية.

وبعد ظهور النتائج، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين إنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة بعد أن أقر بأن الليلة كانت “مخيبة بشدة للآمال”.

وقال كوربين بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن “هذه قطعًا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة لحزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها”.

وأضاف “لن أقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة”، مضيفًا أن الحزب الآن بحاجة لفترة من التأمل وأنه سيقود الحزب في الوقت الذي يناقش فيه مستقبله.