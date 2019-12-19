ترامب ساخراً: أتصدقون أنني سأعزل؟

المواطن - متابعة

سخر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي واجه أمس الأربعاء جلسة مساءلة مهمة أمام مجلس النواب، من قضية عزله.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر : أتصدقون أنني سأعزل اليوم من قبل اليسار المتطرف. وخاطب الديمقراطيين قائلاً: “لا تفعلوا شيئاً تجاه هذا الخطأ الفادح، وأنا لم أخطئ أيضاً”.

كما أضاف: “اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأي رئيس أميركي!”.

وكانت لجنة بالكونغرس الأميركي مهدت الطريق الثلاثاء لتصويت تاريخي على مُساءلة ترامب الأربعاء في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونغرس.

ويوم أمس، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: إن الرئيس دونالد ترامب يشكل “تهديدًا مستمرًّا” للأمن القومي بشكل لم يترك للديمقراطيين “أي خيار” سوى إطلاق إجراءات عزله.

وبدأ مجلس النواب أمس جلسة حول عزل الرئيس، حيث قالت بيلوسي: “من المأسوي أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل”.

وأضافت: “ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأن الرئيس انتهك الدستور. ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًّا لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا”.