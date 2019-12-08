ترامب يحذر زعيم كوريا الشمالية: لا تخسر كل شيء
بعد إعلان بيونج يانج عن تجربة أسلحة جديدة

ترامب يحذر زعيم كوريا الشمالية: لا تخسر كل شيء

2019/12/09
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، كوريا الشمالية بأنها قد “تخسر كل شيء”؛ بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة، بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، “كيم جونغ أون ذكي جدًّا ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية”.

وتأتي تحذيرات ترامب بالتزامن مع تنفيذ بيونغ يانغ اختبارًا مهمًّا للغاية في موقع لإطلاق الصواريخ بعيد المدى، والذي وردت تقارير تفيد بإعادة بنائه بعد تفكيكه جزئيًّا عندما دخلت البلاد في محادثات نووية مع الولايات المتحدة العام الماضي.

وجاء هذا التطور وسط احتمالات ضعيفة لاستئناف المفاوضات، حيث حذرت كوريا الشمالية بأنها ستسعى إلى “طريقة جديدة” إذا فشلت في الحصول على تنازلات أمريكية كبرى بحلول نهاية العام.

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فاطمة
ضيف
فاطمة

اللهم سلط كوريا الشمالية على ترامب

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