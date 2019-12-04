ترامب يصف تقرير مجلس النواب حول عزله بـ المسخرة

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وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقرير لجنة شؤون الاستخبارات لمجلس النواب حول قضية عزله بأنه “مسخرة”.

وقال ترامب على هامش قمة الناتو في مدينة واتفورد البريطانية، أمس الأربعاء، تعليقًا على التقرير: إنه “لا يستحق أي شيء”، مضيفًا أن صدور التقرير ساهم في توحيد الصف للجمهوريين الذين يدعمونه.

وانتقد ترامب الديمقراطيين لعقدهم جلستهم بمجلس النواب، في الوقت الذي يقوم فيه بزيارة خارجية. وتساءل: “هل يحبون بلادنا في الحقيقة؟”.

يذكر أن تقرير لجنة شؤون الاستخبارات لمجلس النواب الأمريكي اتهم ترامب بتجاوز صلاحياته والعمل على تحقيق مصالح سياسية شخصية وعرقلة التحقيق معه في قضية ممارسته ضغطًا على القيادة الأوكرانية من أجل فتح تحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن.