ترتيب الدوري المصري .. #الأهلي يُغرد منفردًا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستوى مميزًا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، ويواصل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، رغم خوضه عدد مباريات أقل من المنافسين.

ترتيب الدوري المصري

وفاز الأهلي بالأمس على الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد، ليحقق فوزه الخامس على التوالي هذا الموسم، ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة.

ولم يكتف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فقط، بل أنه الأقوى هجوميًا بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 17 هدفًا، والأقوى دفاعيًا، حيث اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

ويحل نادي الاتحاد السكندري ثانيًا في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بالتساوي مع المقاولون العرب، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بـ12 نقطة من6 لقاءات أيضًا.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، متساويًا مع سموحة، حرس الحدود والإسماعيلي في الرصيد، ولكنهم خاضوا 7 لقاءات.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 8 نقاط من 7 مباريات، ثم المصري بـ7 نقاط من 5 مباريات، وطنطا بنفس الرصيد من 6 مباريات.

ويملك الثلاثي إنبي، مصر للمقاصة ونادي مصر 7 نقاط من 7 مباريات، ويحتل نادي أسوان المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 5 نقاط من 6 لقاءات، يليه طلائع الجيش بـ4 نقاط من 6 مواجهات.

ويقع الجونة في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 4 نقاط من 7 لقاءات، فيما يتذيل وادي دجلة الترتيب بـ3 نقاط من 7 مباريات.