المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الوحدة من تحقيق فوز قاتل ومهم على حساب النادي الفيصلي، اليوم الجمعة، بهدف دون رد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وصعد نادي الوحدة للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي النصر المتصدر، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة ويستعد لمواجهة الشباب غدًا السبت في الدوري.

أما نادي الرائد فيحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ويُوجد التعاون بالمركز الخامس برصيد 22 نقطة، والهلال سادسًا برصيد 21 نقطة.

وبدأت مباريات الجولة الـ13 أمس الخميس بلقاءين، حيث فاز الرائد على العدالة بهدف دون رد، بينما تعادل نادي الحزم مع الهلال بهدف لكل فريق.

وفاز اليوم الجمعة فريق الوحدة على النادي الفيصلي بهدف دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 غدًا السبت بخمس مباريات وهم كالتالي:

الفيحاء ضد النصر، أبها وضمك، الاتفاق والتعاون، الشباب والأهلي، الاتحاد والفتح.

وكان هدف فوز الوحدة على الفيصلي جاء في الدقيقة الخامسة والسبعين عبر اللاعب راكان الشملان من تصويبة قوية.

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