ترتيب جدول الدوري السعودي بعد مباريات الجمعة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجمعة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق النصر لهدفه والصعود إلى صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي.

وكان الاتفاق تمكن عصر اليوم من الفوز على الفتح بهدف دون رد سجله اللاعب روجيريو كوتينيو في الدقيقة السابعة والثمانين، ليُصبح رصيد الاتفاق 13 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول الدوري السعودي.

أما النصر فتمكن من الفوز على نادي التعاون بثنائية مقابل هدف، حيث سجل لأصفر العاصمة كل من جوليانو وعبدالفتاح أدم، بينما سجل للتعاون اللاعب سيدريك أميسي، ليصعد النصر إلى صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، أما نادي التعاون فيتواجد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وانطلقت مباريات الجولة الحادية عشر في جدول الدوري السعودي أمس الخميس بثلاث مباريات حيث فاز أبها على الحزم بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الرائد على الشباب برباعية مقابل ثلاثة أهداف وفاز الوحدة على العدالة بثنائية دون رد.

ويحتل النصر صدارة جدول الدوري السعودي، ثم يتواجد الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، أما نادي الهلال فحل ثالثًا برصيد 20 نقطة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان في الدوري؛ وذلك بسبب انشغاله حاليًّا بخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية، حيث يواجه نادي الترجي الرياضي التونسي غدًا السبت.

أما النادي الأهلي فيحتل المركز الرابع في جدول الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد نادي التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، حيث تجمد رصيده بعد خسارته اليوم ضد نادي النصر.

جدير بالذكر أنه تُقام مباراتان غدًا في جدول الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي ضمك والفيحاء التي تنطلق في تمام الساعة الـ15:35 مساءً، بينما ستكون المباراة الثانية بين ناديي الاتحاد والفيصلي التي تبدأ في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.