ترتيب دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الثالثة

المواطن - متابعة

انتهت بالأمس مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مبارياتها على مدار يومي الجمعة والسبت.

وفي مباريات الجمعة، تعادل مازيمبي الكونغولي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحقق الرجاء البيضاوي المغربي فوزا ثمينا على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل الترجي التونسي مع فيتا كلوب الكونغولي سلبيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وخلفه الرجاء بفارق نقطة واحدة، بينما يأتي شبيبة القبائل في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويقبع فيتا كلوب في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي مباريات السبت، تعادل الزمالك المصري مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 1-1، استكمالاً لمباريات المجموعة الأولى.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الزمالك الوصيف، ويأتي زيسكو في المركز الثالث بنقطتين متقدما بفارق الأهداف عن أول أغسطس متذيل الترتيب.

وحقق صنداونز الجنوب أفريقي فوزاً صعباً خارج أرضه أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، بينما حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزا كبيرا أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 4-1 في المجموعة الثالثة.

ورفع الفريق الجنوب أفريقي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وخلفه الوداد بفارق نقطة، ويأتي اتحاد العاصمة في المركز الثالث بنقطتين متساوياً مع بترو أتلتيكو.

وفي المجموعة الثانية، سقط النجم الساحلي التونسي على أرضه ووسط جماهيره أمام الهلال السوداني بالخسارة بهدف دون رد، قبل أن ينجح الأهلي المصري في الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد.

وأصبحت المجموعة الثانية الأكثر تعقيدا من بين تلك المجموعات، حيث يمتلك الأهلي والهلال السوداني والنجم الساحلي 6 نقاط لكل منهم.

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