ترقب إعلان التسعير النهائي والتخصيص لأسهم أرامكو
بعد انتهاء اكتتاب المؤسسات أمس الأربعاء

ترقب إعلان التسعير النهائي والتخصيص لأسهم أرامكو

2019/12/05
الساعة 9:05 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يترقب المستثمرون والأسواق، اليوم الخميس، إعلان شركة أرامكو السعودية التسعير النهائي والتخصيص لأسهمها، بعد انتهاء اكتتاب المؤسسات أمس الأربعاء.

وكانت وكالة بلومبرغ قالت إن أرامكو تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالًا للسهم.

ويعتبر سعر 32 ريالاً لأسهم أرامكو الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب والذي تراوح بين 30 و32 ريالاً (8 – 8.53 دولار) للسهم.

وفي حال أكدت أرامكو التسعير بالحد الأعلى فإن ما ستجمعه الشركة يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وأعلنت كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام السبعة عشر الأولى، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم، بحسب العربية.

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عساف
ضيف
عساف

الحمد لله لا لنا ولا علينا !

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