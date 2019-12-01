ترقية مرعي القحطاني إلى رتبة عميد
بعد صدور مرسوم ملكي

ترقية مرعي القحطاني إلى رتبة عميد

2019/12/02
الساعة 1:51 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

صدر مرسوم ملكي كريم بترقية العميد مرعي بن علي القحطاني، من منسوبي وزارة الحرس الوطني، إلى رتبته الجديدة من عقيد إلى عميد.

وعبّر القحطاني عن شكره واعتزازه وامتنانه لهذه الثقة الملكية وترقيته، داعيًا الله تعالى أن تكون له خيرًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتقدم منسوبو لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي بوزارة الحرس الوطني بالتهنئة للعميد مرعي القحطاني بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم بترقيته إلى رتبته الجديدة.

المواطن” تبارك للعميد مرعي القحطاني، متمنين له التوفيق والسداد والوصول إلى الرتب العليا.

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