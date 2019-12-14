تركي آل الشيخ: رجعت #الرياض واحجزوا تذاكر مدل بيست
باقي 4 أيام على الفعالية الأكبر

تركي آل الشيخ: رجعت #الرياض واحجزوا تذاكر مدل بيست

2019/12/14
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عودته إلى الرياض اليوم السبت.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: رجعت الرياض، باقي 4 أيام على مدل بيست فيه أكثر من 100 Dj وفنان عالمي غير المطاعم والمتاجر العالمية وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرون في ريمكسات عالمية.

وتابع موجهًا قوله لمتابعيه: احجزوا تذاكركم قبل ما تخلص على الرابط هنا 

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