تركي آل الشيخ: رجعت #الرياض واحجزوا تذاكر مدل بيست

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عودته إلى الرياض اليوم السبت.

رجعت الرياض … باقي ٤ أيام على #مدل_بيست فيه اكثر من 100 Dj وفنان عالمي غير المطاعم والمتاجر العالمية

وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية

احجزوا تذاكركم قبل تخلص ⬇⬇https://t.co/UBahp0kt7O pic.twitter.com/IUudoUss0z — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: رجعت الرياض، باقي 4 أيام على مدل بيست فيه أكثر من 100 Dj وفنان عالمي غير المطاعم والمتاجر العالمية وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرون في ريمكسات عالمية.

وتابع موجهًا قوله لمتابعيه: احجزوا تذاكركم قبل ما تخلص على الرابط هنا