تركي آل الشيخ: سامحوني إذا مقصر وهدفي إسعادكم

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن هدفه وكل همه إسعاد المواطنين، وأن يحصل كل سعودي على فرصة لإثبات موهبته.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: إذا فيه شي أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم.

جدير بالذكر أن ليج أوف ليجيندز واحدة من أكبر أحداث الرياضة الإلكترونية وتستضيفها الرياض بوليفارد، فيما تتراوح أسعار التذاكر من 160 ريالًا إلى 15 ألف ريال.

يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م.

ويشهد موسم الرياض نشاطًا ترفيهيًّا كبيرًا، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.