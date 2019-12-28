تركي آل الشيخ عن اعتزال تويتر: بقي يوم وأقرر

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه بقي يوم ويقرر بشأن اعتزال موقع تويتر من عدمه.

وطرح تركي آل الشيخ استفتاءً عبر حسابه داعيًا متابعين للتصويت بشأن اعتزاله موقع تويتر أو عدم اعتزاله أو أن القرار يخصه.

في سياق آخر، قال تركي آل الشيخ: البوليفارد بحلته الجديدة جاهز.. لا يفوتكم.

وقبل أيام، احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بمناسبة مرور عامل كامل على تعيينه في هذا المنصب، وقال آل شيخ في تغريدة له على تويتر: “اليوم كملت سنة في هيئة الترفيه، يا سرع الدنيا”.

وكان آل الشيخ قد شغل المنصب بعد صدور الأمر الملكي في 27 ديسمبر من العام الماضي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بعد إعفائه من رئاسة الهيئة العامة للرياضة.

وشهد هذا العام منذ إدارته لهيئة الترفيه العديد من الأحداث والفعاليات الضخمة في شتى المجالات الترفيهية والثقافية والرياضية والغنائية، كما أحدث حراكًا مذهلًا لتحسين وتطوير قطاع الترفيه في السعودية، كقطاع واعد يتسم بالحيوية.

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