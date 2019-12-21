تركي آل الشيخ يحضر ختام مدل بيست : “أنا جاي”

المواطن - الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، حضوره الليلة الختامية لحفل مدل بيست الذي انطلق في الرياض مساء الخميس الماضي.

ويشارك في المهرجان أكثر من 100 فنان دي جي عالمي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من نجوم الفن والغناء والموسيقى في المملكة والعالم العربي.

ونشر آل الشيخ صورًا لعدد من النجوم المشاركين في حفل الليلة من بينهم عمرو دياب وعمرو مصطفى من مصر ومريام فارس من لبنان وغيرهم من الفنانين.

وقال آل الشيخ معلقًا: “مسك الختام بليلة من العمر… مو معقول هذولي مجتمعين مع ديجيهات عالميين… أنا جاااي”.

واستقطب حفل مدل بيست خلال يومين أكثر من 300 ألف شخص، وسط إقبال جماهيري غير متوقع لهذه الفعالية العالمية التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط على خمسة مسارح كبرى.

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