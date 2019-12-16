تركي آل الشيخ يُطلق “بندنها وروح”.. وفنانون يُلبون الدعوة

المواطن - الرياض

تفاعل عدد كبير من السعوديين والفنانين على وسم “بندنها وروح”، المتعلق بمهرجان ميدل إيست، والذي أطلقه رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، المزمع إقامته في 19 إلى 21 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وظهر تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو قصير عبر “تويتر” وقال: “بندنها وروح “، وكأنه كان إشارة إيذان بإطلاق الوسم الذي تفاعل الكثيرون معه ما بين مؤيد ومرحب.

إثبات حضور:

وتفاعل الفنان المصري هشام ماجد مع وسم “يندنها وروح” حيث قال: حلبس البندانا وأحضر حفل ميدل إيست في الرياض”.

وكتب محمد الزكري عبر “تويتر”: “أكيييد بنبندنها كلنا العالم جالسة تسيل التذاكر وأسعارها صارت رخيصة حفلة ضخمة عالمية واصلة لين عندك، أستغرب الناس الي ما تجي لها نصيحة خذوها قبل تتندمون وتصير سول أوت أقوى حفل تاريخي بالشرق الأوسط مستوعبين (بندنها وروح)”.

ونشر نوح التميمي مقطع فيديو للفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني يؤكدان حضورهما لمهرجان ميدل إيست في الرياض، حيث علق قائلًا: كل فناني العرب متحمسين لهذا الحفل الي بيكون أكبر حفل في الشرق الأوسط.

نبذة عن المهرجان:

مهرجان ميدل بست (MDL Beast) حدث عالمي للموسيقى والفن والثقافة يقام لأول مرة في العالم، ضمن برامج موسم الرياض للترفيه.

يعد المهرجان أكبر وأضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، يتسع لـ200 ألف شخص، تقام على خمسة مسارح كبرى، حيث سيشتمل المهرجان على 18 عنوانًا عالميًّا و28 عرضًا عالميًّا، وبمشاركة أكثر من 100 فنان وموسيقي ودي جي (DJ).

المشاركون:

يشارك فيه أفروجاك و(Camelphat) وجي بالفين وتييستو المعروق بالأب الروحي (لموسيقى الرقص الإلكترونية (EDM)”، ومن أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن غاركس، وستيف أوكي، وريهاب، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل عمرو دياب، رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، محمد حماقي، وفي (EDM DJ Cosmicat) و(DJ Duo Dish Dash)، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين.