تركي الخضير يُدير مباراة الأهلي ضد ضمك

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الأهلي ضد ضمك اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عودة التحكيم السعودي مرة أخرى.

عودة التحكيم السعودي

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي ضد ضمك اليوم، للحكم الدولي تركي الخضير ويُساعده محمد البكري وخلف الشمري، والحكم الرابع شكري الحنفوش.

وتقرر أن يكون حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي ضد ضمك اليوم، هو الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، ويُساعده الحكم السعودي محمد الهويش.

الأهلي ضد ضمك

وتُختتم مباريات الخميس بمواجهة الأهلي ضد ضمك التي ستُقام عند الساعة 7:50 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويستهدف الراقي الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة الأهلي ضد ضمك اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الضمكاوي في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

تابعنا على