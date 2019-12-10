تركي الفيصل: السلام هدفنا.. المملكة لا تسعى للمشاكل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز البحوث والدراسات الإسلامية في مؤسسة الملك فيصل، أن السلام هو الهدف الأساسي للمملكة، مشيرًا إلى أن الرياض بذلت ولا زالت تبذل الجهود لإحلال السلام في الكثير من المناطق.

وأضاف الفيصل، خلال حديثه في مداخلة تلفزيونية مع أسواق بلومبرغ: المملكة لا تسعى للمشاكل، بل إنها صانعة سلام، فهي تدخلت لإنهاء الحرب بين إريتريا وإثيوبيا قبل عدة سنوات، وكذلك بين إريتريا وجيبوتي، وتحاول دائمًا أن تجلب السلام أكثر من الصراع، بينما يحاول آخرون عكس ذلك، “لكننا لن نكون مستجيبين للعنف وسنتابع سياستنا السلمية”.

وتابع الأمير تركي الفيصل، إن المملكة الآن تنفتح على العالم، وتدعو الناس من جميع أنحاء العالم إلى الحضور، ورؤية ليس فقط معالمها الطبيعية والسياحية، بل أيضًا الشعب السعودي والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

اكتتاب أرامكو:

وقال متحدثًا عن الاكتتاب العام في أرامكو، إن الطرح العام الأولي جرى على خير ما يرام، وستجري الأمور بشكل أفضل غدًا بعد بدء التداول في البورصة، متابعًا: تمتلك أرامكو القيادة المحترفة، كما أنها ديناميكية جدًا ومستقرة جدًا.

وأضاف: جهود المملكة خلال السنوات الأخيرة، هي ما أوصلتنا لهذه النقطة، وهو ما نحن بصدد رؤيته في الغد، ويأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة السعودية التي تتمتع بالشفافية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأجاب الأمير تركي الفيصل عن سؤال حول استعداد المملكة للعمل مع قطر لتحقيق السلام في المنطقة؟ قائلًا: لست في الحكومة لأكون قادرًا على إعطاء أي إشارة بشأن وضع المشاركة الرسمية بين المملكة وقطر، لكن يمكنني أن أقول إن المملكة هي من كانت دائمًا تسعى لإحلال السلام، نحن الذين نحفز قطر بأن تكون عضوًا بناءً في مجلس التعاون الخليجي.