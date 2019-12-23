تركي بن طلال يحضر مباراة أبها والتعاون
دعمًا للرياضة والأندية في عسير

تركي بن طلال يحضر مباراة أبها والتعاون

2019/12/24
الساعة 12:24 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري - أبها

حضر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عصر أمس الاثنين، مباراة أبها وضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، وذلك بعد فوز نادي أبها بهدف دون رد وصعوده لدور ربع النهائي.

وجاء حضور أمير منطقة عسير دعمًا للرياضة والرياضيين في المنطقة وللمتابعة المستمرة لنادي أبها وضمك بشكل مستمر، حيث ستُقام يوم غد الثلاثاء مباراة النصر وضمك بدور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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