تريساكو: حانت لحظة الاعتماد على الحكم السعودي

المواطن - محمد سمعه

قال الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إن اللحظة حانت للاعتماد على الحكم السعودي في إدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث تريساكو لـ برنامج في المرمى المذاع على قناة العربية حيث قال: كنت أعمل على إعادة الحكام السعوديين منذ أن توليت المنصب، وحانت لحظة الاعتماد على الحكم السعودي.

وأضاف تريساكو: هذه القرارات لم تُتخذ لأسباب مادية فقط، ونحاول أن نمنح الحكام السعوديين الثقة، وتقنية الـVAR ستساعدهم على إدارة المباريات وتدريجيًا سيقل عدد الأخطاء.

وتابع تريساكو: ستكون هناك دورة تدريبية كبرى للحكام السعوديين في يناير المقبل.

وواصل رئيس لجنة الحكام حديثه قائلًا: حالتان فقط اللتان تستوجبان على الحكم التوجه إلى الشاشة مثل ركلات الجزاء وفي حال تجاوزت الكرة للخط، وعدد الكاميرات كاف في الملاعب لأن التقنية تعمل بشكل كامل.