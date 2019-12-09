تساؤلات بشأن استمرار بدل غلاء المعيشة

المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن عن بدل غلاء المعيشة، الذي صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ديسمبر 2018 يقضي باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية، ليتم صرف البدل لعامين متتاليين وسط ترقب أن يتم التمديد لعام ثالث.

وجاء الأمر الملكي الكريم في ديسمبر الماضي بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليتقاضى الموظفين المدنيين والعسكريين طوال الشهور الماضية ألف ريال، بالإضافة إلى بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.

كما تم صرف بدل غلاء المعيشة المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%، لتنتهي فترة الأمر الملكي هذا الشهر؛ ما طرح تساؤلات بشأن احتمالية تمديد الفترة أو توقف بدل الغلاء.

ويهدف بدل غلاء المعيشة إلى مساعدة المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 وبرامجها الـ12، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.

واستمر صرف بدل غلاء المعيشة لعامين على التوالي، والذي جاء بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين يعكس متابعة الملك وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عن كثب لأحوال المواطنين وسعيهما لتلبية متطلباتهم، فيما تمنى مواطنون أن يتم تمديد صرف بدل الغلاء لعام ثالث تسهيلًا عليهم.