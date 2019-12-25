تساؤل في الشورى بشأن طرح سار للاكتتاب وتخصيص قطار الحرمين

المواطن - الرياض

ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، التقريرَ السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/1439 هـ.

وطالب عضو الشورى حسين المالكي بتطوير طريق الساحل الدولي الذي يمر بمناطق جازان ومكة والمدينة وتبوك، داعياً إلى إيجاد سياج مناسب وأكتاف واسعة لحماية مستخدمي هذا الطريق الحيوي.

أما عضو الشورى سعيد الشيخ، فقال: إن على الهيئة العامة للنقل أن تعمل بسرعة لشغل وظائفها الشاغرة وأن تسعى للاستفادة من مخصصاتها المالية في إنجاز مشروعاتها.

وبالنسبة إلى عضو الشورى رائدة أبو نيان فأكدت أنه على الهيئة العامة للنقل وضع خطة واضحة لتصبح المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية حتى يكون للمملكة دور فاعل في إعداد الاتفاقيات والتنظيمات وكافة مهام هذه المنظمة، فيما طالب عضو الشورى إياس الهاجري الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات مركبات الأجرة.

من جهته، لاحظ عضو الشورى خالد الدغيثر أن تقرير الهيئة العامة للنقل لم يتضمن معلومات عن تخصيص سكك الحديد، متسائلاً عن إمكانية طرح شركة “سار” للاكتتاب، وتخصيص “قطار الحرمين”.

ودعا عضو الشورى عطا السبيتي الهيئة العامة للنقل بأن تتولى دراسة أوضاع قائدي الحافلات السعوديين، والنظر في بدائل مناسبة لمعالجة أوضاعهم.

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