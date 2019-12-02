تشكيل #السعودية المتوقع أمام #عمان

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي، لمواجهة المنتخب العماني اليوم الاثنين في الجولة الثالثة من مباريات كأس الخليج لكرة القدم، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

التشكيل المتوقع للأخضر

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي مباراة عمان بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، محمد خبراني، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سلمان الفرج، نواف العابد.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.

تاريخ مواجهات المنتخبين

ولعب منتخب السعودية ضد عمان 14 مباراة من قبل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر في مباراة، وتعادل في أخرى، ويأمل في مواصلة نتائجه المميزة خلال لقاء اليوم.

وكانت مباراة السعودية ضد عمان الوحيدة التي انتهت بالتعادل في عام 2009، وتسببت في تتويج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج العربي لأول مرة في تاريخه، حيث فاز بعدها بركلات الترجيح بنتيجة 6/ 5.

وشهدت مباريات السعودية ضد عمان تسجيل 35 هدفًا، 28 هدفًا لصالح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فيما اهتزت شباك الأخضر بـ7 أهداف فقط.

ويتصدر منتخب عمان الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب بنقطة واحدة.