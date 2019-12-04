تشكيل #السعودية المتوقع أمام #قطر

المواطن - محمد سمعه

يخوض المنتخب السعودي غدًا مباراة غاية في الأهمية، أمام المنتخب القطري، في دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

وستُقام مباراة المنتخب السعودي أمام صاحب الأرض منتخب قطر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب.

التشكيل المتوقع للأخضر:

وسيكون التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام قطر مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، محمد خبراني، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، نواف العابد، عبدالإله المالكي.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

خبر حزين لـ رينارد:

وتلقى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، خبرًا حزينًا، وذلك قبل ساعات من مواجهة المنتخب القطري غدًا.

وأشارت تقارير إخبارية إلى الغياب النهائي لنجمي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري عن تشكيلة الأخضر أمام قطر؛ بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

وعانى سلمان الفرج من إصابة في العضلة الخلفية، بينما عانى سالم الدوسري من ألم في عضلة الساق.

جدير بالذكر أن الثنائي لم يشارك، أمس الثلاثاء، في تدريبات المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة قطر.

وكان المنتخب السعودي تأهل لدور نصف النهائي في المركز الأول برصيد ست نقاط، بينما تأهل منتخب البحرين ثانيًا، أما في المجموعة الأولى فتأهل منتخب العراق أولًا ومنتخب قطر ثانيًا.