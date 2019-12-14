تشكيل #الهلال المتوقع أمام الترجي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالهلال لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية اليوم السبت، أمام نادي الترجي التونسي في دور الثمانية.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لنادي الهلال مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو، عبدالله عطيف، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين.

وسيغيب عن تشكيل الهلال الرسمي لمباراة الترجي، سلمان الفرج بسبب استبعاده لتجدد إصابته في الفخذ، إضافة إلى غياب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو لإصابته بنزلة معوية والفرنسي بافيتيمبي غوميز لإصابته في يده.

التاريخ يبتسم للأندية الآسيوية

وتاريخيًّا يبتسم الحظ للأندية الآسيوية في كأس العالم للأندية عندما تواجه الأندية الإفريقية في مباريات المونديال.

وتمكنت الأندية الآسيوية من تحقيق تسعة انتصارات أمام الأندية الإفريقية بمونديال الأندية مقابل انتصار وحيد للأفارقة.

وفي حال نجح الهلال في الفوز على الترجي، فسوف يواجه نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في دور نصف النهائي.