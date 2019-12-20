تشكيل الهلال المتوقع ضد مونتيري

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، وسط تمنياتها بحصد الزعيم الميدالية البرونزية في مشاركته الأولى بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال ضد مونتيري

ويحتضن استاد خليفة الدولي مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد السبت، لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي بصفوف مكتملة باستثناء نجمه البيروفي أندريه كاريلو الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي ضد فلامنغو البرازيلي.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتحقيق الفوز لخطف الميدالية البرونزية.

تشكيل الهلال المتوقع

ولن يُجري رازفان تغييرًا كبيرًا في تشكيلة الزعيم خلال مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي، خاصة في الخط الهجومي الذي يُقدم مستوى رائعًا بقيادة الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري.

ويتوقع أن يكون تشكيل الهلال ضد مونتيري المكسيكي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، الدوسري وجوميز.

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