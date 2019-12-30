تشكيل الهلال لمواجهة العدالة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيلة الأزرق لمواجهة العدالة بالجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون تشكيل الهلال لمباراة العدالة مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: البليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله الحافظ.

في خط الوسط: كويلار، كنو، نواف العابد.

في خط الهجوم: غوميز، إدواردو، جيوفنكو.

وسيقود مباراة الهلال والعدالة، الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك كحكم ساحة ويُعاونه كل من السلوفاكيين سومولاني وبرانيسلاف هانكو، أما الحكم الرابع فهو السعودي خالد صلوي.

وسيكون المجري فيكتور كاساي، حكمًا للفيديو، بينما السعودي خالد الطريس مساعد حكم فيديو.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء اليوم الاثنين.

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