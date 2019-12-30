تشكيل الهلال لمواجهة العدالة
في الدوري السعودي

تشكيل الهلال لمواجهة العدالة

2019/12/30
الساعة 5:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيلة الأزرق لمواجهة العدالة بالجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون تشكيل الهلال لمباراة العدالة مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: البليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله الحافظ.

في خط الوسط: كويلار، كنو، نواف العابد.

في خط الهجوم: غوميز، إدواردو، جيوفنكو.

وسيقود مباراة الهلال والعدالة، الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك كحكم ساحة ويُعاونه كل من السلوفاكيين سومولاني وبرانيسلاف هانكو، أما الحكم الرابع فهو السعودي خالد صلوي.

وسيكون المجري فيكتور كاساي، حكمًا للفيديو، بينما السعودي خالد الطريس مساعد حكم فيديو.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء اليوم الاثنين.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة الهلال والعدالة
    •
  • مفاجأة سارة للهلاليين قبل مواجهة العدالة
    •
  • بأسلوب الكراسي الموسيقية .. فوز الهلال يُشعل ترتيب الدوري السعودي
    •
  • موعد مباراة الهلال والعدالة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :