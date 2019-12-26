تشيلسي يستهدف ضم كوتينيو

المواطن - مروة نبيل

يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي ضم البرازيلي فيليب كوتينيو بعد انتهاء فترة إعارته من برشلونة لفريق بايرن ميونيخ الألماني نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وانضم نجم المنتخب البرازيلي الأول، كوتينيو إلى بايرن ميونيخ معارًا، مع وجود بند يتيح للعملاق البافاري شرائه مقابل 120 مليون يورو في صيف عام 2020.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إلى أن تشيلسي يخطط للانضمام إلى سباق التعاقد مع كوتينيو ويستعد للتحرك بعرض رسمي مقابل 86 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات النجم البرازيلي.

وكان نادي تشيلسي خطط لضم كوتينيو الصيف الماضي، إلا أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحظره من التعاقدات، حال دون ذلك.

ويسعى مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، لجلب لاعب بقيمة فنية عالية لتعزيز قوة فريقه، بعد فشله في تعويض رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الصيف الماضي.

ولم يحسم بايرن ميونيخ موقفه من التعاقد مع كوتينيو بشكل نهائي، حيث يفضل مسؤولوه الانتظار حتى نهاية الموسم، كما حدث مع الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي فضل النادي عدم شرائه الصيف الماضي وإعادته إلى ريال مدريد.

تابعنا على تواصل معنا على