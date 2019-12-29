تشيلسي يقلب الطاولة على أرسنال في 3 دقائق

تعرض نادي أرسنال للخسارة على أرضه من الجار نادي تشيلسي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة العشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من قبل فريق أرسنال، الذي ترجم سيطرته مُحرزًا الهدف الأول عبر الجابوني بيير أوباميانج من ضربة رأسية بالدقيقة الـ13.

وحاول أرسنال إضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أرسنال على تشيلسي بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني انهار نادي أرسنال دفاعيًا وواصل فريق تشيلسي ضغطه الهجومي، حتى نجح الإيطالي جورجينيو في إحراز الهدف الأول للبلوز بالدقيقة الـ83 مستغلًا خطأ قاتلًا من حارس أرسنال برند لينو.

وبعدها بثلاث دقائق سجل اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي بالدقيقة الـ86 بعد عرضية أرضية متقنة من زميله ويليان.

وكانت مباراة تشيلسي وأرسنال أُقيمت على ملعب الإمارات معقل الأرسنال بلندن.

وأصبح رصيد تشيلسي بعد الفوز 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة بالمركز الثاني عشر.

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