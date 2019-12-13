تصدر الدوري السعودي .. صراع يُجمّل مباراة #النصر و #التعاون

المواطن - محمد سمعه

انطلقت مباراة النصر والتعاون، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة، رافعة شعار تصدر الدوري السعودي للفريقين.

ويسعى النصر هذه المرة، إلى قبول هدية نادي الهلال، من أجل تصدر ترتيب الدوري السعودي، بالفوز على التعاون واستغلال انشغال الهلال بخوض مباريات كأس العالم للأندية 2019 المُقامة حاليًّا في قطر.

أما التعاون سيقاتل كذلك من أجل صدارة ترتيب الدوري السعودي، حيث يعيش نفس موقف النصر ويملك 19 نقطة في المركز الرابع، حيث إذا فاز سكري القصيم فسيصبح رصيده 22 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن ناديي الهلال والنصر.

ويملك نادي النصر العديد من الأمور المحفزة التي تؤهله لخطف صدارة الدوري السعودي مثل وجود أنباء حول اقتراب إدارة العالمي من التجديد للحارس وليد عبدالله، بجانب انتشار فيديو متداول يُفيد بأن سعود آل سويلم أصبح قريبًا للغاية من رئاسة النصر في الفترة الشتوية.

كذلك ستكون مباراة النصر والتعاون اليوم في الدوري السعودي بمثابة لقاء كشف الكروت لمدربي الفريقين قبل موقعة السوبر السعودي بينهما في الرابع من يناير المقبل.

وقبل مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي، كان نادي الاتفاق نجح في الفوز على الفتح بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي روجيريو كوتينيو في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر المباراة.

وتراجع نادي الشباب إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد الخسارة أمام نادي الرائد أمس الخميس برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ”الملز” في الرياض.

أما نادي الوحدة فنجح في الفوز على نادي العدالة أمس الخميس بنتيجة هدفين دون رد ليتصدر الدوري السعودي مؤقتًا برصيد 21 نقطة.

وفي حال فاز النصر على التعاون، فسيصبح رصيد العالمي 23 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال الذي سينزل إلى المركز الثالث.