المواطن - محمد سمعه

تحدثت شبكة UOL البرازيلي عن التغير الكبير الذي طرأ في حياة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وذلك من أجل استعادة مستواه الجيد مع النادي الفرنسي، بعد أن عانى من الإصابات مؤخرًا.

ولعب نيمار قبل الإصابة 10 مباريات مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 8 أهداف في الدوري الفرنسي وهدفًا في دوري أبطال أوروبا.

ويجتهد نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان؛ وذلك من أجل استعادة مستواه المميز وبريقه في اللعب.

ويخشى برشلونة من أن تألق نيمار قد يحرمه من التعاقد معه في صيف 2020، خاصة أن باريس سان جيرمان قد يرفض التفريط في اللاعب البرازيلي أو يطلب مبلغًا ماليًّا كبيرًا لبيعه.

وكانت تقارير إخبارية، ذكرت أن برشلونة مهتم وبقوة بالتعاقد مع نيمار في صيف 2020 لتدعيم الجانب الهجومي في النادي.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017 لينضم لـ صفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

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