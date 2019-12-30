تصريحات مثيرة في الكرة السعودية في 2019

المواطن - محمد سمعه

حظيت الكرة السعودية في عام 2019 بالعديد من التصريحات المثيرة من قبل رؤساء الأندية التي خطفت الأنظار وأثارت الرأي العام سواء بالسلب أو بالإيجاب.

وكانت البداية مع التغريدات والتصريحات المثيرة بين سعود آل سويلم رئيس النصر السابق والأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السابق، حيث قال آل سويلم ساخرًا من أيقونة الهلال ” القرش الأزرق” بأن القرش يضع “روج” وهو مُزيّن الشفاه لدى النساء، ليرد محمد بن فيصل عليه ويخبره بأن الهلال سيرد حتمًا بإسقاط النصر في مباراة ديربي الرياض ليعرف جيدًا ما هو “الروج”.

سجال بين الرئيسين

ولم تتوقف التصريحات عند هذا الحد حيث قال سعود آل سويلم واصفًا جماهير نادي الشباب بأنهم عبارة عن 16 بيتًا واستراحتين، ليرد رئيس نادي الشباب خالد البلطان بأن النصر نادي الجاليات حيث لم يشجعه السعوديون ولكنه ناد شجعه أبناء الجاليات السودانية والإفريقية وجاليات أخرى كانت تعمل في السعودية.

سخرية مثيرة من الأهلي

الإثارة هنا لا زالت متواصلة، حيث قال خالد البلطان عن الأهلي بأنه لولا دعم هيئة الرياضة للفريق الأهلاوي لكن هبط إلى دوري الدرجة الأولى، مضيفًا أن الأهلي ليس جامعة في القانون لكنه جامعة في المخالفات، وذلك بعد تعاقد الراقي مع الحارس محمد العويس من الشباب.

يكتب على الجدران مثل الأطفال

وتواصلت التصريحات المثيرة، ولكن هذه المرة من قبل محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق الذي قال حول إقالة البرتغالي جورجي جيسوس: “قمت بإقالته لأنه لا يناسب الهلال كيف مدرب كبير بالعمر مثله يكتب على الجدران مثل الأطفال”.

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