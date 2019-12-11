تصريحات مثيرة قبل مباراة #الهلال و #الترجي

المواطن - محمد سمعه

أثارت تصريحات الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن نتيجة مباراة الهلال والترجي التونسي في كأس العالم للأندية الجدل، وذلك قبل يومين من إقامة المباراة.

وكان عبدالعزيز المريسل تحدث لقناة 24 الرياضية قائلًا: لا أُقلل من الترجي ولكن الهلال قادر على الفوز على الفريق التونسي بثلاثية نظيفة.

وعلى الفور رد اللاعب التونسي إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي على تصريحات المريسل قائلًا: لا يمكن توقع نتيجة مباراة في الملعب، الترجي قادر بمشيئة الله على تحقيق الفوز وموعدنا يوم السبت، وما يقول إن الترجي سيخسر بثلاثية، ربما لا يعرف شيئًا عن كرة القدم.

ويُعد نادي الهلال الفريق العربي رقم 15، الذي يشارك في مونديال الأندية حيث سبقه 14 فريقًا عربيًّا وهم ”الأهلي المصري، الاتحاد، الرجاء المغربي، النصر، السد القطري، الوحدة الإماراتي، النجم الساحلي التونسي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، المغرب التطواني المغربي، وفاق سطيف الجزائري، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، الجزيرة الإماراتي”.

وسيواجه الهلال نادي الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا في لقاء مثير بنكهة عربية يوم السبت المقبل في دور الثمانية بمونديال الأندية.

وبدأت منافسات بطولة كأس العالم للأندية عام 2000 بالبرازيل، وتوقفت لعدة سنوات قبل أن تعود مرة أخرى، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تتويجًا، حيث فاز باللقب 4 مرات.