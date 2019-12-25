تصريحات نارية بعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك

المواطن - محمد سمعه

أطلق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تصريحات نارية، وذلك بعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك، التي أُقيمت أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وقال منصور: تعادل الفريق الأبيض في مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك، بسبب السحر الأسود الذي أقامه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري وهاني العتال نائب رئيس الزمالك السابق.

وتابع منصور تصريحاته المثيرة قائلًا: انظروا الزمالك له ركلة جزاء مستحقة لم تُحتسب في مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك، ويبدو أن السحر قوي للغاية خاصة أن الزمالك أهدر العديد من الفرص.

وواصل الفريق الأبيض نتائجه السلبية في مباريات الدوري المصري، وذلك بعد أن تعادل تعادلًا سلبيًّا في مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك.

وبعد التعادل السلبي في مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك، يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد خمسة عشر نقطة، بينما أصبح رصيد نادي الإنتاج الحربي 15 نقطة في المركز السادس.

ومن المقرر بعد إقامة مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك، مواجهة الزمالك لنادي زيسكو يونايتد الزامبي بالجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبعد تعادل الفريق الأبيض في مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك، من المقرر مواجهة الزمالك لنادي أسوان في الثاني من يناير المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وكانت مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك أُقيمت أمس الثلاثاء على ملعب السلام الدولي بالقاهرة معقل فريق الإنتاج الحربي.

يذكر أن اللاعب كريم بامبو لاعب الزمالك واصل هوايته بإهدار الفرص التهديفية المحققة للفريق الأبيض بـ مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك، كما فعل أمام سموحة في الجولة التاسعة.

وبعد تعادل الإنتاج الحربي ضد الزمالك، فقد الزمالك سبع نقاط من أصل تسع نقاط في ثلاث مباريات عن طريق الخسارة من طلائع الجيش والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي.

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