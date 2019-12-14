تصويت أولي بالكونجرس لعزل ترامب

المواطن - متابعة

صوّت الكونجرس الأمريكي بشكل أولي ليفتح الباب لإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، في موقف وصفه البيت الأبيض بـ”المهزلة البائسة”.

وصوتت لجنة العدل في مجلس النواب لصالح اتهامي العزل، الأول فيما يخص إساءة استخدام السلطة، حيث أيد 23 عضوًا القرار في حين رفضه 17 آخرون، والثاني المتعلق بعرقلة عمل الكونجرس، حيث أيد 23 عضوًا القرار في حين رفضه 17 آخرون.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب الجمهوري من أريزونا، أندي بيغز، على تويتر: “أساء الديمقراطيون استخدام القواعد خلال إجراءات العزل؛ ما أثر بطريقة لا يمكن التعافي منها على مجلس النواب، وسبب مشاكل ستستمر لسنوات”.

كما غرّد عضو مجلس النواب الجمهوري من لويزيانا، مايك جونسون، قائلًا: “مؤسسو البلاد حذروا من إجراءات عزل تتم من قبل حزب واحد فقط. قالوا إنها ستنتهي بمرارة وتقسم البلاد بطريقة لا يمكن إصلاحها”.