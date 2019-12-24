تطبيق تقنية الـVAR في كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR في جميع مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستُقام منافساتها في تايلاند، شهر يناير المقبل.

وكانت تقنية الـVAR قد طبقت للمرة الأولى في قارة آسيا اعتبارًا من الدور ربع النهائي في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، وستكون آسيا تحت 23 عامًا 2020 أول بطولات الاتحاد القاري التي تشهد تطبيقها في جميع المباريات الـ32.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: “كرة القدم الآسيوية وصلت إلى مستويات عالمية، ونحن مصممون على ضمان مواصلة دورنا القيادي بين الاتحادات القارية في الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا وأفضل الممارسات الحديثة في كافة جوانب تطوير اللعبة”.

وأضاف: “شهدنا عملًا هائلًا خلال فترة الاستعداد من أجل إقامة كأس آسيا في الإمارات، وكان قرارنا باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد يتوافق مع طموحاتنا في تطوير مسابقاتنا، مع الصعود الهائل في قدرات حكامنا”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد القاري الرسمي: “أنا واثق أننا سوف نبني على النجاحات السابقة، حيث ستكون بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند فرصة جديدة لإظهار قدرات التحكيم الآسيوي”.

تدريبات مكثفة للحكام

وكان جميع الحكام الذين تم اختيارهم من أجل تطبيق نظام الـVAR في بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، قد خضعوا لتدريبات مكثفة من أجل التعامل مع المعايير والمتطلبات التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم IFAB.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه تم تنظيم ست دورات وندوات منذ شهر مارس 2017، لضمان قدرة الحكام في قارة آسيا على تطبيق أفضل معايير وإجراءات نظام حكم الفيديو المساعد.

وسوف ينحصر تطبيق حكم الفيديو المساعد على أربع حالات في المباريات، وهي: احتساب أو عدم احتساب الهدف، ضربات الجزاء، البطاقات الحمراء، والخطأ في تحديد هوية اللاعب.

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