تطبيق تقنية الـVAR في كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تطبيق تقنية الفيديو VAR بداية من منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتم الاستعانة بالـVAR في نصف نهائي والمباراة النهائية بالنسخة الماضية والتي كانت تحمل اسم كأس زايد للأندية الأبطال، إلا أن الاتحاد العربي اتخذ قرارًا بتطبيق التقنية مبكرًا هذا الموسم، بعد تجهيز الملاعب جيدًا.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد نظم مؤخرًا دورة لمدة 5 أيام، لاستخدام تقنية الفيديو VAR وشهدت تواجد 30 حكمًا عربيًا.

وأجريت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقامة في العاصمة الرياض، اليوم، وأسفرت عن مواجهة الشباب لفريق الشرطة العراقي، ويلعب الاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي.

وفي مواجهة مصرية خالصة، يواجه الاتحاد السكندري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فيما يواجه الرجاء البيضاوي المغربي الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.